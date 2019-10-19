Da vuelta en “U” mientras llamaba

El aparatoso accidente automovilístico registrado sobre libramiento Emilio Mendoza Cisneros a la altura de la Macroplaza, dejó como saldo tres lesionados y cuantiosos daños materiales.

El accidente fue provocado por Julián Carrasco Galindo, de 51 años de edad, quien conducía una camioneta Chevrolet Blazer modelo 2005 en color arena, con placas de circulación del estado de Texas por el libramiento Emilio Mendoza Cisneros.

El sujeto repentinamente intentó dar vuelta en “U”, luego que recibió una llamada telefónica y esto provocó que se impactara contra un vehículo Chevrolet Aveo modelo 2015 color blanco, el cual está habilitado como taxi y era conducido en esos momentos por José Gabriel Castañón Mora de 43 años de edad.

Al lugar del accidente arribó una ambulancia de la Cruz Roja para prestar atención al mismo afectado Juan Gabriel Castañón, así como a los pasajeros Silvia Estela Díaz de 18 años, y Estela Díaz, de 50 años.

Afortunadamente los golpes que presentaban los tres no eran de los que ponen en peligro la vida, pero si fueron trasladados a un Hospital para su valoración médica.

Debido a las personas lesionadas y los cuantiosos daños materiales este accidente fue canalizado ante el Ministerio Público especializado en Asuntos Viales, autoridad que se encargaría deslindar responsabilidades.

Se reportan tres lesionados.