Dan inicio a Escuelita de Verano en Bomberos

Para concientizar a los menores y dar a conocer el trabajo de los Bomberos, dieron arranque a sus tradicionales cursos de verano destinados para niños de 7 a 14 años, donde les impartirán temas de gran relevancia, como primeros auxilios, rescate acuático, combate contra incendios, búsqueda y rescate entre otros.

Los cursos se estarán llevando a cabo hasta el próximo 3 de agosto y se impartirán de lunes a viernes en un horario de 10 de la mañana a la 1 de la tarde.

Los cursos están siendo impartidos por personal especializado de este mismo cuerpo de Bomberos de acuerdo a la información proporcionada por los elementos del departamento.

Se dieron a conocer las actividades que en su mayoría se realizarán prácticamente en el interior de las instalaciones del cuartel, que se encuentra localizado en la colonia Atilano Barrera

Cabe señalar que estos cursos son totalmente gratuitos, pero se está contando con un grupo limitado ya que se le está dando prioridad a todo aquel niño que se estuvo inscribiendo durante los días pasados.