Dan otros 3 meses al decreto de regularización de autos 'chuecos'

Ciudad Acuña, Coah.- Se extendió el decreto de los autos chocolate hasta el mes de septiembre, en donde estarán recibiendo más vehículos durante tres meses más.

Por medio de "la mañanera" del presidente, Rosa Isela Rodríguez de Seguridad y Prevención Ciudadana, quién informó sobre este tema. Más adelante, lo confirmó Andrés Manuel López Obrador.

Hasta el momento, en el municipio de ciudad Acuña se han regularizando 14 mil 100 vehículos, en donde se agrega la reciente ampliación de carriles a seis.

Serán 3 meses más, lo cual servirá para que muchas personas tengan la oportunidad de aprovechar el programa federal.