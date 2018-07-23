Dañan palapas y asadores en playa Tláloc

Ciudad Acuña, Coah. - En las últimas semanas, 4 palapas y 4 asadores fueron dañados en playa Tláloc de la presa de la Amistad.

Las palapas que tienen un costo cercano a los 50 mil pesos cuando menos 4 de ellas ya no tienen la estructura del techo ni este.

Los asadores, 4 de ellos que ya no están, aunque apenas hace un mes la Administración Local puso 30 nuevos.

Palapas y asadores han sido vandalizados en la presa y sus techos están caídos y otros han desaparecido.

Hoy el alcalde José Luis Salinas Galán fue a revisar los daños en estos primeros días de vacaciones en estas áreas.

Pidió a la comunidad reportar a quienes hagan estos daños y de ser posible tomar videos con los celulares para castigarlos.

Obras que se han realizado con los impuestos de los acuñenses, por lo que estamos obligados todos a cuidarlas y a denunciar a quienes estén haciendo mal uso de ellas.

De hecho, hay testigos de quienes han causado daños aquí generalmente son sujetos que acuden a la presa a tomar, a jugar con sus vehículos haciendo ochos y patinando poniendo en riesgo la vida de quienes acuden de esparcimiento.

Actualmente, hay 4 palapas tiradas, dos que no cuentan ya con el techo, y dos con el techo en el suelo.

Hay 4 asadores que se los han robado, otro que está acerrado a la mitad de la tubería.

Es lamentable, que quienes hacen uso de estas áreas de esparcimiento para todos, sean los mismos que las dañan.

Hasta hoy, nadie ha sido señalado como responsable de estos daños, por lo que se seguirán realizando mientras alguno de los culpables de estos daños no termine en la cárcel y se le sancione ejemplarmente, se le exhiba públicamente y se le aperciba, que si se le ve por esas áreas, volverá a ser detenido hasta 36 horas de arresto inconmutable por fianza o pago de multa, los demás infractores seguirán dañando estas y todas las áreas públicas.