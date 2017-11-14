Dañan usuarios 20 válvulas "Anti-fraude" del SIMAS

Cd. Acuña, Coah.- El Sistema Municipal de Agua y Saneamiento, SIMAS, detectó que en el sector del fraccionamiento Altos de Santa Teresa se han afectado más de veinte válvulas que se encuentran colocadas, conocidas como “Anti-fraude” que tienen como fin la suspensión del agua y la inmediata reconexión sin problema alguno.

Por estos hechos se han presentado ya varias denuncias ante la Fiscalía General de Justicia, y pese a que no han actuado en consecuencia personal del SIMAS ya tiene identificado el numero de medidores afectados y a un presunto responsable que está causando los daños.

El gerente del sistema, José Luis Salinas Galán, advirtió que los usuarios que incurrieron en la reconexión irregular y además permitieron que se dañaran los aparatos “Anti-fraude” serán sancionados con multas de hasta mil pesos, considerando que con menos de eso podrían haber realizado convenios de pago, ya que esta dependencia siempre ha mantenido programas de apoyo a los ciudadanos.

El daño impacta a la infraestructura del suministro general del agua, con la afectación a las válvulas “Anti-fraude”, que se coloca en los medidores y que es una herramienta que ayuda a que cuando se suspende el vital liquido se pueda reconectar de forma instantánea al usuario y evite fugas, dijo el gerente del SIMAS.

“Acordémonos que en el pasado el personal cortaba un trozo de la tubería, o el cuadro del medidor, lo que causaba más daños y tardaban en reponer el servicio, por lo que esta válvula se ha convertido en una necesidad tanto para los usuarios como para SIMAS”, comentó Salinas Galán.

Dijo que a quienes están infringiendo el contrato que hicieron con la dependencia, se les aplicará una multa adicional, porque es alto el costo de las nuevas válvulas.

Exhortó a los usuarios a no cometer daños contra las válvulas ni permitir que personas ajenas a la dependencia estén realizando este tipo de hechos, incluso invitó a quienes deseen realizar la denuncia para identificar totalmente a los responsables, a cambio de lo que se compromete el SIMAS a beneficiar con la reconexión sin cobros adicionales, ni multas.

De lo contrario advirtió que los usuarios que incurran en este tipo de actos contra las líneas del sistema, estarían sujetos a restricciones del servicio por tiempo indefinido, como sanción a lo que está sucediendo.

“Sabemos que son dos personas las que están haciendo esto y a la fecha ya son 25 tomas de usuarios que habitan en Altos de Santa Teresa”, de esto se ha dado parte a la Fiscalía del estado y no han actuado en consecuencia, apuntó el gerente de SIMAS José Luis Salinas Galán.

