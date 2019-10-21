Darán asesoría legal gratis a pensionados

Los pensionados y jubilados del Seguro Social tendrán asesoría legal de forma gratuita, gracias a la disposición del abogado Eduardo Rivera Campos, que ofrece su tiempo para atender a los integrantes del gremio, que en su mayoría son adultos mayores.

Reynold Martínez Castro, dirigente del organismo, agradeció el apoyo que se brindará por parte del profesionista, ya que los pensionados son de bajos recursos y que por esa razón dejan de realizar trámites legales que les causan problemas a sus familias, tanto en el momento de enfermarse y al fallecer.

“Los pensionados requieren de apoyo legal, físico, económico y moral, por lo que la ayuda que nos dará el abogado, será valiosa para atender situaciones que afectan al entorno de sus familias”, resaltó Reynol Martínez.

Expresó que el abogado busca contribuir y apoyar a los pensionados y jubilados, por lo que se prepara un espacio adecuado, donde pueda atenderlos, en horarios flexibles. “Por lo pronto las personas que tengan necesidad de alguna consulta, la pueden hacer de forma directa en las oficinas de los pensionados y jubilados, donde se establecerá el enlace con el litigante”, agregó el líder de los pensionados.

Los pensionados enfrentan en la mayoría de los casos, situaciones referentes a la posesión de sus propiedades, y han sido despojados en algunos casos de las mismas, aunque se les haya prometido de palabra, incluso se les pretenden arrebatar las pensiones.

De ahí que es necesario respaldarlos para que estén protegidos, para que no pierdan sus bienes, ni se les escatimen sus pensiones.

Con el apoyo legal del abogado Eduardo Rivera Campos, se pretende reducir la problemática que enfrentan algunos pensionados y jubilados, evitando que hereden pleitos, creándoles un entorno de tranquilidad ante la precaria salud de muchos y las condiciones físicas propias de su edad.