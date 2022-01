Darán prioridad a más necesitados

Acuña, Coah.- La directora de Desarrollo Social, Tania Pérez Rivera, señaló que los programas que se pongan en marcha durante esta administración, estarán bajo análisis selectivo, dirigiendo los apoyos a quienes realmente lo necesitan.

"Como directora me he enfocado mucho en darle la atención, realmente a las personas que lo necesitan, queremos llegar sobre todo a la ciudadanía, pero muy en especial a aquellas personas que no se acercan", comentó.

Destaco que las personas que no se acercan a pedir apoyo, por lo general son las que más necesitan, pero por distintas cuestiones no se acercan y se pierden de programas esenciales.

Explicó que dentro de las brigadas que se realizan en las colonias, se ha buscado a quienes requieren de estos programas sociales, para beneficiar preferentemente a los que más carencias tienen.

Así mismo señalo que se buscaran casa por casa, con un sondeo para encontrar cuales son las carencias más recurrentes y con esto crear programas que en realidad beneficien a los Acuñenses.