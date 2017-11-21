Democracia le cuesta cara al país; Lenin

Ciudad Acuña.- La simulación que se da hoy en Coahuila, para poder tener satélites de partidos estatales, permite que hasta el Club de Toby, pueda convertirse en un partido político estatal.

El alcalde de Acuña y líder moral de UDC, afirma que hoy la democracia en nuestro país es muy cara y les cuesta mucho a los ciudadanos.

Esto en relación a que de nueva cuenta proliferaran organizaciones que quieren ser partidos políticos en Coahuila, al bajar de 1.5 al 0.26% del padrón, la cantidad de militantes que se necesita para convertirse en partido político en el estado, por lo que casi cualquier club de amigos, podrá serlo.

Cuestionado sobre si el hecho de que PRD, PAN y MC confirmarán su alianza para el proceso del 2018 si los dejaba fuera como UDC, dijo que no, que este era para el proceso de elecciones nacionales, pero que, en lo local, de elección de alcaldes para el 2018, van aliados.

Dijo que de hecho podrían salir de nueva cuenta en varios municipios con el mismo candidato PAN y UDC así como sus aliados.

“La misma fórmula que donde UDC tenga candidatos propios con posibilidades de triunfo encabece la alianza y done sea el Pan sea este”.

Aseveró que el PRI aquí ya tiene dos prospectos que no son los primeros que se mencionaron sino uno de ellos, Roberto González o bien Jorge Ramón en cualquiera de los casos los de UDC están mejor posicionados que los del PRI.

Aseguró que contra lo que se especula no ha tirado línea en ninguna dirección y siguen teniendo piso parejo los 4 aspirantes que hay en su partido, UDC que son Sergio Garza Héctor Arocha, Armando Muruaga y Ninfa Rodríguez Copado