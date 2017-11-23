Desaparecen pescadores

Francisco Javier y Alfredo Chávez Moreno de 28 y 26 años de edad respectivamente, salieron este martes a pescar en la presa La Amistad en el municipio de Acuña, sin embargo hasta la noche de este miércoles no se sabía del paradero de estas dos personas.

Fue hasta la mañana de este miércoles cuando uno de sus compañeros Mario Garza Medrano, de 48 años de edad, dio a viso a las autoridades sobre la desaparición de ambos pescadores, pues estos tenían que haber desembarcado a más tardar la noche del martes y no lo hicieron.

Luego del llamado de emergencia, las autoridades de protección civil de aquella municipalidad acudieron al lugar, para que con ayuda de diversas lanchas hicieran la inspección de la zona para localizar estos dos jóvenes y su embarcación.

Hasta el momento se desconoce si la lancha en la que viajaban y era utilizada para la pesca, presentó alguna avería, o los jóvenes sufrieron algún incidente en las aguas de esta presa, que tiene una extensión de 300 kilómetros cuadrados.

Hasta el cierre de esta edición, el paradero de los dos jóvenes que pertenecen a la Asociación de la Cooperativa de Pescadores de la Presa de la Amistad es incierto; las autoridades suspendieron las labores de búsqueda al caer la noche y continuaran durante las primeras horas de este jueves.