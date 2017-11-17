Detienen a asaltantes

Los presuntos responsables del asalto a la casa de cambio “El Rey” fueron detenidos durante la madrugada de ayer, por elementos de la Policía Investigadora.

Una vez que el agente del Ministerio Público, Juan Antonio Vázquez Estrada integró la averiguación, solicitó y obtuvo la orden de aprensión en contra de Griselda Rocha Escobar de 21 años, Arely Sarahí Espino Ibarra de 20 y Eliud Jaciel Espino Ibarra de 26 años.

Al ser liberadas las órdenes de aprensión, las mujeres fueron detenidas en un domicilio del fraccionamiento Altos Santa Teresa, mientras que el hombre en Monclova, Coahuila.

Fue una investigación realizada por los policías investigadores encabezados por el jefe de grupo Edgar Fernando Aguayo que culminó ayer a las 2:00 de la mañana con el cumplimiento de dichas órdenes.

Un par de horas más tarde, las mujeres son trasladadas al Cereso de Piedras Negras, al igual que Eliud Jaciel.

Se dijo que la mayor parte del botín se logró recuperar por los investigadores, esclareciendo así el primer asalto de la temporada que se había cometido en esta frontera.