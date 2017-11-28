Detienen a conductor por arrollar a su suegra

Por haber atropellado a su suegra que tiene tres meses de embarazo, Elementos de la Policía Municipal arrestaron a un adolecente de 16 años.

La lesionada, identificada como Maribel Ojeda Medina de 37 años, quien vive en la calle Encino 208 del fraccionamiento Cedros y tiene tres meses de embarazo, tuvo una discusión con su yerno, Emanuel lozano Ojeda, de 16 años.

Todo porque se separó de su hija Yolanda Solís Ojeda, de 15 años, quien por cierto también está embarazada desde hace siete meses.

Luego de la discusión, Emanuel decide retirarse de este domicilio abordando un vehículo Gran Am en color blanco modelo 1999.

Pero al momento de retirarse en lugar y acelerar hacia adelante, lo hace de reversa, precisamente donde estaba su suegra parada.

La lesionada resultó con golpes leves, pero debido a su embarazo es trasladada a un nosocomio por una ambulancia.

Mientras que el adolecente es detenido por la Policía municipal y en la casa solo se quedó llorando la jovencita Yolanda, porque su madre está en el hospital y su marido en prisión.