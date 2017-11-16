Detienen a italiano en Zaragoza

Fue detenido en la comunidad de Zaragoza Coahuila, sujeto de nacionalidad italiana, cuando trataba de vender artículos de dudosa procedencia.

Siendo puesto a disposición el Ministerio Público, luego que existen antecedentes sobre italianos que andan estafando en este país.

Varriale Giuseppe, de 38 años, con domicilio en avenida Chihuahua, manzana 8 de la colonia Granjas en el estado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es la persona detenida.

A este extranjero le confiscaron los elementos de la Policía Municipal de aquella población, un generador de luz marca John Deere, una bomba de agua de la misma marca y una motosierra marca Profesional.

Cuando fue entrevistado el sospechoso dijo que estos objetos los habían comparado en el barrio de Tepito en México por 5 mil pesos, pero aquí los ofrecía en 30 mil pesos.

Así mismo se les daría vista a migración para saber sobre su estancia legal en este país.