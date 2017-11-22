Dos años tardaron en construir la Planta Potabilizadora I

Ciudad Acuña, Coah.- Aunque se tardaron dos años en construir la planta potabilizadora número uno y se suspendió la inauguración, cuando menos en dos ocasiones, hoy se cumplió el término.

José Luis Salinas Galán, director del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, el anfitrión del evento, aseveró que debido a que la federación, que había inicialmente comprometido 60 millones de apoyo para la obra, al final solo entregó 26, con recursos municipales, crédito de BANOBRAS y apoyo del municipio se culminó y los costos se elevaron a 70 millones de pesos.

En dos años cambiaron precios de bombas, materiales y equipo lo que redundó en que se aumentarán los costos en 10 millones más.

Detalló que de estos 70 millones 26 los aportó la federación, 25 un crédito de BANOBRAS 4 el municipio de Acuña y el resto o sea 15 fueron de recursos propios del sistema.

Se reconoció en el acto que se estaba entregando agua a la comunidad del sector nororiente y centro de la ciudad fuera de la norma establecida hecho que ya se había dado a conocer y que ahora estarán mejor, incluso que planta dos.

La obra además de la planta potabilizadora contiene un museo del agua donde, los changuitos nuevos, no los viejos, porque ya no aprenden maroma nueva, podrán saber de lo que se tiene que hacer para evitar el desperdicio de esta, de hecho ha dicho, este es más importante que la planta porque generará ciudadanos más responsables con la preservación del líquido vital para la vida y del que hay sólo un 3% para consumo humano viable de manera inmediata.

En el auditorio invitando a niños de la primaria 5 de mayo, una de las que más alumnos de alto rendimiento poseen se les proyecto como se hace el proceso en video así como para el 2070 como estará el mundo sin la abundancia de este vital líquido.