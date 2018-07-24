Ebrio sujeto sufre salida de camino en su unidad

Al manejar a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, un conductor estuvo a punto de volcar la camioneta que conducía sobre la carretera Acuña-Santa Eulalia luego de que se le movió el camino y su pica quedó fuera de la cinta asfáltica impactada contra unos arbustos.

El sistema de emergencias 911 recibió el llamado de una supuesta volcadura sobre dicha carretera a la altura del kilómetro 6+400, al llegar a este sitio, Seguridad Pública encontró fuera de la carretera una camioneta de la marca Ford Lobo color negro modelo 2004 y a unos cuantos metros el conductor, que dijo llamarse Víctor Hernández Chavarría de 32 años de edad, el cual de inmediato se identificó con un fuerte olor a alcohol.

Los elementos informaron que el responsable manejaba su camioneta bajo los efectos del alcohol, lo que provocó que se saliera de la carretera al salir de una pequeña curva que existe sobre esta carretera luego del percance.

El ebrio conductor, quien tiene su domicilio en la calle Jorge González Camarena 121 del fraccionamiento Acoros, resultó ileso, por lo que quedó detenido por esta corporación que tomó conocimiento de los hechos.