EL DOMINGO INICIARÍAN DEPORTACIONES MASIVAS DE HAITIANOS REFUGIADOS EN DEL RIO

Acuña.-

Un funcionario estadounidense reveló que la administración Biden está planeando deportaciones masivas de migrantes haitianos que permanecen hacinados en el Puente Acuña-Del Río a partir del domingo.

Los planes aún no se han finalizado, pero los funcionarios están considerando entre cinco y ocho vuelos por día.

San Antonio puede ser una de las ciudades de salida. El funcionario no estaba autorizado a discutir el asunto públicamente y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Los vuelos representan una respuesta rápida y dramática a miles de migrantes haitianos que se han reunido debajo o alrededor del puente en Del Rio, Texas.

Estados Unidos ha estado expulsando a muchos centroamericanos a México bajo una autoridad relacionada con la pandemia que niega a los migrantes la oportunidad de solicitar asilo. Pero las autoridades mexicanas no aceptarán haitianos ni de otras nacionalidades.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. dice que ha cerrado el tráfico de vehículos y peatones en ambas direcciones en el puente Del Rio.

Miles de migrantes haitianos se han reunido debajo y alrededor del puente en la pequeña ciudad fronteriza de Texas, mientras el caos se incrementó el viernes y presentó al gobierno de Biden un nuevo desafío al intentar manejar un gran número de solicitantes de asilo que han estado llegando a suelo estadounidense.

Los haitianos cruzaron el Río Grande libremente y en un flujo constante, yendo y viniendo entre los Estados Unidos y México a través del agua hasta las rodillas con algunos padres cargando niños pequeños en sus hombros. Al no poder comprar suministros en Estados Unidos, regresaron brevemente a México en busca de alimentos y cartón para asentarse, al menos temporalmente, debajo o cerca del puente en Del Río, una ciudad de 35.000 habitantes que se ha visto gravemente afectada por los flujos migratorios en los últimos meses.

Los migrantes levantaron tiendas y construyeron refugios improvisados con juncos gigantes conocidos como caña de carrizo. Muchos se bañaban y lavaban ropa en el río.

La mayoría de los 12.000 migrantes estimados en el puente el viernes eran haitianos, dijo el juez del condado de Val Verde Lewis Owens, quien es el principal funcionario electo del condado y cuya jurisdicción incluye a Del Rio. Algunas familias han estado bajo el puente hasta seis días.

Las pilas de basura tenían 10 pies (3,1 metros) de ancho y al menos dos mujeres han dado a luz, incluida una que dio positivo por COVID-19 después de ser llevada a un hospital, dijo Owens.

Los haitianos han estado migrando a los EE. UU. en grandes cantidades desde América del Sur durante varios años, muchos de ellos abandonaron la nación caribeña después de un devastador terremoto en 2010. Después de que se agotaron los empleos de los Juegos Olímpicos de Verano de 2016 en Río de Janeiro, muchos se volvieron peligrosos. Camine a pie, en autobús y en automóvil hasta la frontera de los Estados Unidos, incluso a través del infame Darien Gap, una jungla panameña.

No está claro cómo se acumuló un número tan grande tan rápido, aunque muchos haitianos se han estado reuniendo en campamentos en el lado mexicano de la frontera, incluso en Tijuana, frente a San Diego, para esperar mientras deciden si intentar ingresar a los Estados Unidos.

La Administración Federal de Aviación, actuando a pedido de la Patrulla Fronteriza, restringió los vuelos de drones alrededor del puente hasta el 30 de septiembre, generalmente excluyendo operaciones a 1,000 pies (305 metros) o menos, a menos que sea por motivos de seguridad o aplicación de la ley.

Algunos haitianos en el campamento han vivido en ciudades mexicanas en la frontera con Estados Unidos durante algún tiempo, moviéndose a menudo entre ellos, mientras que otros llegaron recientemente después de estar atrapados cerca de la frontera sur de México con Guatemala, dijo Nicole Phillips, directora legal del grupo de defensa Haitian Bridge Alliance.

Una sensación de desesperación se extendió después de que la administración de Biden puso fin a su práctica de admitir a diario a migrantes solicitantes de asilo que se consideraban especialmente vulnerables.

"La gente está entrando en pánico por cómo buscan refugio", dijo Phillips.

Edgar Rodríguez, abogado del albergue para migrantes Casa del Migrante en Piedras Negras, al norte de Del Río, notó un aumento de haitianos en el área hace dos o tres semanas y cree que la desinformación pudo haber influido. Los migrantes a menudo toman decisiones sobre la base de falsos rumores de que las políticas están a punto de cambiar y que las políticas de cumplimiento varían según la ciudad.

Las autoridades estadounidenses están siendo sometidas a duras pruebas después de que el presidente Joe Biden desmanteló rápidamente las políticas de la administración Trump que Biden consideraba crueles o inhumanas, sobre todo una que requería que los solicitantes de asilo permanecieran en México mientras esperaban las audiencias de la corte de inmigración de Estados Unidos. Estos migrantes han estado expuestos a una violencia extrema en México y se han enfrentado a dificultades extraordinarias para encontrar abogados.

El mes pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos dejó en pie la orden de un juez para restablecer la política, aunque México debe aceptar sus términos. El Departamento de Justicia dijo en un expediente judicial esta semana que las conversaciones con el gobierno mexicano estaban en curso.

Una orden relacionada con la pandemia para expulsar de inmediato a los migrantes sin darles la oportunidad de solicitar asilo que se introdujo en marzo de 2020 sigue en vigor, pero los niños no acompañados y muchas familias han quedado exentos. Durante su primer mes en el cargo, Biden decidió eximir a los niños que viajaban solos por motivos humanitarios.

El gobierno de los Estados Unidos no ha podido expulsar a muchas familias centroamericanas porque las autoridades mexicanas se han negado en gran medida a aceptarlas en el estado de Tamaulipas, que se encuentra frente al Valle del Río Grande de Texas, el corredor más transitado por cruces ilegales. El jueves, un juez federal en Washington impidió que la administración aplicara el Título 42, como se conoce a la autoridad relacionada con la pandemia, a cualquier familia.

México acordó recibir a familias expulsadas solo de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, creando una apertura para los haitianos y otras nacionalidades porque Estados Unidos carece de los recursos para detenerlos y expulsarlos rápidamente en vuelos a sus países de origen.

En agosto, las autoridades estadounidenses detuvieron a los migrantes casi 209,000 veces en la frontera, lo que estuvo cerca de un máximo de 20 años a pesar de que muchas de las paradas involucraron a personas que cruzaron repetidamente porque no hay consecuencias legales por ser expulsado bajo la autoridad del Título 42.

Las personas que cruzan en familias fueron detenidas 86,487 veces en agosto, pero menos de uno de cada cinco de esos encuentros resultó en expulsión bajo el Título 42. El resto fue procesado bajo las leyes de inmigración, lo que generalmente significa que fueron liberados con una fecha de corte o un aviso. informar a las autoridades de inmigración.

Las autoridades estadounidenses detuvieron a haitianos 7.580 veces en agosto, una cifra que ha aumentado cada mes desde agosto de 2020, cuando solo detuvieron a 55. También ha habido aumentos importantes de ecuatorianos, venezolanos y otras nacionalidades fuera de los países emisores tradicionales de México, Guatemala, Honduras. y El Salvador.

Los jueces de inmigración han decidido más de 32.000 casos de haitianos que buscan asilo desde 2001, rechazando las peticiones alrededor del 80% de las veces, según datos compilados por Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse.