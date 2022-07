Embiste taxista a transeúnte Y horas después muere

CIUDAD ACUÑA, COAHUILA. - Elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública tomaron conocimiento de un fuerte accidente vial registrado sobre a la altura del fraccionamiento Sonora.

Los hechos se registraron alrededor de las 11 horas del viernes sobre el libramiento Emilio Mendoza Cisneros cruce con Tlatelolco en el mencionado sector y donde resultó fuertemente lesionado una persona del sexo masculino al ser atropellado por un vehículo de la marca Chevrolet Aveo de color blanco modelo 2018, que conducía José Luis Rivera de 40 años.

Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quiénes valoraron a la persona lesionada y que se encontraba tirado sobre la cinta asfáltica, siendo trasladado de urgencia al Centro de Salud, pero no fue atendido debido a que no había médico de guardia, siendo trasladado a la clínica 92 del IMSS, donde horas más tarde se reportó el deceso del lesionado, el cual no ha sido identificado ni reclamado por sus familiares.

Dicho accidente fue turnado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, así como el conductor responsable quedó bajo custodia hasta que se deslinden responsabilidades.