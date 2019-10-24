En desacuerdo MARS regularizar ‘chuecos’

Acuña, Coah.- El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme, argumentó que Coahuila no está de acuerdo con una eventual regularización de vehículos de procedencia extranjera que están ilegales en el país, los llamados autos “chocolate”.

“Yo no estoy de acuerdo en una eventual regularización, porque somos un Estado que produce automóviles y que por ende tenemos que también dar legalidad a lo que da empleo a miles de Coahuilenses”, dijo al hacer énfasis en que hay que proteger los empleos y al clúster de la industria automotriz.

Planteó que deberá definir el gobierno federal respecto a la aplicación de una legislación en la materia para regularizarlos, y posteriormente su gobierno tomará las medidas al respecto, de acuerdo a la constitución: “Es una problemática nacional, no solo de Coahuila”, reiteró el gobernador Riquelme.

“La venta ilegal de vehículos extranjeros inunda el mercado, e impide que los ciudadanos puedan adquirir un vehículo de origen nacional”, subrayó el gobernador de Coahuila.

Expresó que la compra de un auto irregular, la justifica la población con la falta de recursos económicos; sin embargo, pero debe valorarse el tipo de autos y estado de los mismos. “Que finalmente siempre los traen en el taller esos autos”, insistió.

Dijo que en Coahuila, dicha problemática está asociada al tema de seguridad, y es necesario la identificación de los vehículos que tengan derechos dentro del territorio nacional, o debe realizarse la deportación de los mismos.

“Actualmente la mayor parte de los delitos se cometen en vehículos que no se identifican, y tiene que ver también en gran número, que se trata de autos de procedencia extranjera”, refirió el jefe del poder ejecutivo.