En marcha programa "Mis Vacaciones en la Biblioteca 2018"

Cd. Acuña, Coah. - Diferentes actividades y programas de entretenimiento, realizará personal de bibliotecas de Acuña, a través del programa “Mis Vacaciones en la Biblioteca”, además se desarrollarán eventos especiales a las empresas maquiladoras a donde se llevará el taller “Quiroga y sus Relatos Mágicos”, trabajando los valores.

La maestra Blanca Irene Lozano Aguirre, coordinadora de Actividades Culturales Extramuros de Bibliotecas, dio a conocer que la empresa Arneses y Accesorios, Planta 2, abrió las puertas de sus espacios para desarrollar un programa cultural, donde estarán presentes los hijos de los trabajadores.

“La empresa hizo la propuesta para realizar un taller en el sector industrial, donde los hijos de los trabajadores serán los que aprovechen el tiempo que tendrán libre durante la jornada vacacional escolar”, y es un buen momento, para que además sus padres convivan a escasos metros de su empleo.

Comentó que en las bibliotecas que se encuentran en Acuña, el programa “Mis vacaciones en la biblioteca 2018” estará en marcha Del 16 de Julio al 10 de agosto.

Dijo que aunque la muestra será para un reducido número de niños invitados, debido al cupo que será de carácter limitado, es importante que los padres de familia se beneficien, invitando a sus hijos como lo ha considerado la propia empresa, con el afán de que sirva para mantener la atención en el aspecto cultural que promueven.

Se trata de atender a alrededor de 30 niños cada día, en un horario de 10:00 de la mañana a las 12:00 del mediodía.

El taller “Quiroga y sus Relatos Mágicos”, trabajando los valores, se trata de un homenaje a Quiroga por el trabajo que ha realizado en la literatura, con la narración de cuentos infantiles, que se compaginarán con actividades artísticas, sobre todo con la pintura.

“Se trata de realizar a diario la explicación y la enseñanza que envuelve los cuentos de Quiroga, promoviendo el gusto de la literatura en los menores”, agregó Lozano Aguirre.

Blanca Irene Lozano Aguirre, coordinadora de Actividades Culturales.