En riesgo educación en Coahuila: Secretario

Coahuila necesitará 900 millones de pesos para el ejercicio del 2020 en el rubro de educación, informó el Secretario de Educación en la entidad, Higinio González Calderón, quien dijo que acudió a la Cámara de Diputados para defender la propuesta que envió el ejecutivo, en el presupuesto de infraestructura.

“Es muy baja la propuesta del ejecutivo federal para Coahuila y el Fondo de Aportaciones Múltiples está en cero; es muy claro que este no puede ser menor al presupuesto del año pasado”, reiteró González Calderón.

De no contar con el presupuesto suficiente, no será posible construir más escuelas en las diferentes regiones de Coahuila, con el riesgo de dejar a miles de niños y jóvenes sin oportunidades de estudiar.

“De ese tamaño es el problema, por eso se necesita como mínimo 900 millones de pesos para el próximo año”, sostuvo el funcionario.

Indicó que este año Coahuila ha logrado resolver las necesidades en materia educativa, con el presupuesto que aún se está ejerciendo, pero además se han recuperado fondos de ICIFIED, que estaban aprobados, pero nunca se habían aplicado.

El secretario de educación afirmó que, gracias a la búsqueda de los recursos, que se logra con la gestión del propio gobernador del estado, es como se ha podido continuar con la ampliación de la infraestructura educativa: “Todos los días construimos y ampliamos escuelas como sucede en las diferentes regiones de Coahuila”, comentó.

Dijo que una muestra de que en Coahuila no se detendrá el avance en el tema educativo, es la inauguración de planteles, como el de la UTA, que este día oficialmente se incorpora a la infraestructura educativa del nivel profesional en la región norte de la entidad, ofreciendo oportunidades de preparación a los jóvenes.