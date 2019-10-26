Enésimo accidente provocado por taxista

En el cruce de las Calles Bravo y Seguro Social del Fraccionamiento Apolo elementos de Seguridad Pública tomaron conocimiento de un accidente vial, resultando responsable el conductor de un vehículo de alquiler.

Por no tomar su precaución debida aparece como responsable Salvador López Salgado de 62 años, quien conducía un vehículo Chevrolet Malibu modelo 2010 en color blanco con placas de circulación del estado de Coahuila.

En esta ocasión por no ceder el paso, el responsable provoca impactar un vehículo Nissan Tsuru modelo 2012 en color amarillo y blanco que manejaba en estos momentos José Ángel Crispín Gurrola de 26 años.

Aún y cuando no hubo personas lesionadas ni el alcohol estuvo presente Seguridad Pública acudió a este accidente a tomar conocimiento.

Además de invitar a los participantes a que llegaran a un buen acuerdo, para evitar que fuera canalizado a otras estancias.

Taxista ocasiona choque.