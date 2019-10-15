Entregará SIMAS al consejo proyecto de sectorización

Este martes el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, SIMAS, hará entrega al consejo el proyecto de sectorización.

José Luis Salinas Galán dijo que se trabaja inicialmente en la búsqueda de fugas medición de presiones por manzana o sector y determinar así los proyectos iniciales, como es el caso de construir 3 grandes tanques de agua de 4 mil metros cúbicos, para distribuir el servicio.

José Luis Salinas Galán, gerente de SIMAS dijo que este es el proyecto técnico de una tarea que será permanente

“Es la obra más importante que tenemos por la que se ha pugnando en esta administración, como lo es el proyecto de sectorización que permitirá resolver mucha de la problemática que aún se tiene en el sistema”, comentó.

El Gerente de Simas agregó: “Será un trabajo permanente y en constante movimiento y se requiere desde hoy hacer acciones para asegurar el agua y ser más eficientes en el uso de la misma”.

Con los trabajos que se hace se sientan las bases para poder ir avanzando en esta sectorización que permitirá tener precisamente dividido el servicio y poder tener cierres parciales para reparaciones que se requieren en cada sector.

Será un proyecto de gasto permanente que mejorará sustancialmente el servicio de agua potable y asegurará el abasto con el crecimiento que haya en la ciudad, el cual se ha mantenido de 2 mil tomas por año.

Con ellos espera que el consejo apruebe el proyecto, que ha sido largamente platicado y que permitirá a Acuña ampliar la autosuficiencia de agua al reducir sustancialmente las fugas y mejorar la calidad del servicio.