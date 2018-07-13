“Es un gran honor servir a los acuñenses”: Salinas Galán

Cd. Acuña, Coah.-El alcalde interino de Acuña, José Luis Salinas Galán, quien este viernes se despidió de cada uno de sus colaboradores y de los integrantes del cabildo, afirmó que estar al frente del Ayuntamiento es una gran responsabilidad y también es un alto honor servir a los acuñenses en cualquier cargo.

“Todos los cargos que me ha tocado desempeñar en la actividad pública son igual de importantes para mí, así tomo cada una de las responsabilidades que se me han dado y este no es la excepción”, dijo, tras agradecer la oportunidad de estar al frente del gobierno municipal en sustitución del alcalde Roberto de los Santos Vázquez, quien regresará al cargo a partir del primero de agosto.

“Fueron diez semanas de arduo trabajo, en las que me tocó estar al frente del Ayuntamiento de Acuña y nos enfocamos a trabajar y resolver las necesidades más apremiantes de la población dejando presencia de la voluntad que se tienen cuando se asume un compromiso”, comentó.

Dijo Salinas Galán que trabajó de forma coordinada con cada uno de los funcionarios de la Administración municipal, pensando siempre en resolver las necesidades de la población.

Afirmó que cuando se quieren hacer las cosas se puede y agradeció a la población en general la oportunidad de tener contacto permanente al acudir al llamado, ya que cada servidor público es un trabajador de los ciudadanos. “Es un aprendizaje que me llevo a través de los años, que se aprende de liderazgos como Evaristo Lenin Pérez, que nos ha mandado ese mensaje y así lo hemos tomado a pie juntillas, donde solo escuchando a los ciudadanos se puede tener progresos significativos”, subrayó.

Dijo que hay ocasiones que la gente demanda respuesta a algunos aspectos y no se puede resolver por falta de recursos, sin embargo hay muchas acciones que se pueden hacer a favor de la ciudadanía con pocos recursos.

Afirmó que la administración del Roberto de los Santos Vázquez, continuará impulsando los proyectos que están diseñados para esta ciudad.