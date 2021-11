Escasean donadores de sangre

Acuña, Coah.- Reducen las personas que acuden a donar sangre, pues cada vez se han presentado menos apoyo en esta cuestión, dejando en preocupación al Hospital General.

"Ahorita ha reducido mucho el apoyo de las personas primordialmente por la cuestión de la pandemia en la cual no se podía realizar o al menos no hasta estar seguros de que no se tuviera Covid-19", mencionó José Celestino Saldaña Zapata, responsable del Banco de Sangre en el Hospital General.

Destacó que es importante que se retome esta actividad pues a la larga se está apoyando a una persona que pueda necesitar sangre y más por la cuestión de que no siempre se cuenta con el tipo requerido.

Exhortó a la ciudadanía a que contribuyan y acudan pues esto puede representar el salvar una vida, ya que no solo en el Hospital General puede ser requerida, si no en la ciudadanía.

Añadió que los requisitos son simples, pues solo es estar de acuerdo y no tener alguna enfermedad.