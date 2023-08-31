Espera OCV gran llegada de visitantes

Ciudad Acuña, Coah.- El mes de septiembre traerá consigo desde los primeros días, grandes eventos que ofrecerán una gran derrama económica para la ciudadanía.

El presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes, Gustavo Cárdenas destacó que estarán arrancando con eventos anuales, en donde esperan visitas hasta de más de mil visitantes por evento.

Tras una temporada de baja asistencia a la ciudad, en cuanto al tema de pocos eventos, al no ser la frontera un lugar para vacacionar de manera común.

“Vemos un buen panorama para el mes de septiembre, en donde tendremos diversos eventos y creemos que será de los mejores meses, previo a finales de año, en donde se nos reduce la visita de personas” añadió.