Exhortan a cuidar y mantener limpia la Playa Tláloc

Cd. Acuña, Coah. -Ante los continuos reportes que se han registrado por el aumento de basura que dejan los visitantes en las áreas de la presa La Amistad, se exhortó a la población a hacer un esfuerzo y ayudar a mantener limpio todo el sector de la Playa Tláloc y las márgenes del vaso.

El director de Servicios Primarios del Ayuntamiento, Jorge Alberto Valenzuela Ruiz, mencionó que se ha duplicado el volumen de basura que se recolecta en dos tolvas que se colocaron en ese sector. También se ha implementado como medida adicional el que se repartan bolsas de plástico al ingreso de la playa, esto para que los paseantes se lleven la basura a casa y eviten que se sature.

Por su parte, la dirección de Ecología municipal también emprendió esta semana una campaña de limpieza en las márgenes de arroyos y ríos, así como en las áreas de la playa Tláloc, con el fin de dejar totalmente limpio el sector donde aumentará el numero de paseantes y se les exigirá que ayuden a mantenerla igual.

Valenzuela Ruiz dijo que sin que sea época de vacaciones, es fuerte el volumen de basura que se recolecta en las áreas de la Playa Tláloc, donde se ubican las dos tolvas que se contrataron con la empresa PASA.

Dijo que si bien hay personal de la dependencia dedicado exclusivamente para las labores de limpieza, se deberá insistir en que los paseantes se lleven la basura que generen y evitar carga de trabajo.

El director expresó que también hay botes de basura en el entorno cercano a las palapas, por lo que se deben utilizar, esto con el fin de evitar que la basura vaya a dar al agua y contamine o afecte a las embarcaciones, así como a los peces.

Informó que durante la semana que concluye este viernes se han efectuado una serie de remodelaciones a las palapas con más asadores, y se han reforzado para que no sean arrancados fácilmente de su base, porque algunos se los han llevado del lugar.

Exhortó a cuidar este patrimonio de los acuñenses, donde miles de personas tienen derecho a disfrutarlo de igual forma.

Jorge Alberto Valenzuela Ruiz, director de Servicios Primarios del Ayuntamiento.