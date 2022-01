frena el frio vacunación tuvo poca asistencia

Acuña, Coah.- La fila para la jornada de vacunación para las personas de 50 a 59 años fue escasa, posiblemente por la llegada del frente frío y las temperaturas congelantes, señaló la encargada de la jornada, Yante Rodríguez Coronado.

"No pudimos llegar a la meta, ya que con la llegada del frio, muchas personas no se han acercado, porque tenernos en ratos personas y en otros no, pero no es constante", explicó.

Puntualizó que era el último día para las personas de este grupo que buscaran el refuerzo, debido a que el día viernes será para los trabajadores de empresas maquiladoras y así mismo para segunda dosis de Pfizer para rezagados.

Se aplicaron 2 mil 250 dosis, sumándolas con las del primer día de vacunación dando un total de 5 mil 750 personas que recibieron el refuerzo.

Añadió que comenzaran a descender con alas edades, para que puedan recibir la dosis de refuerza más edades.