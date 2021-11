Frenan invasión a Santa Eulalia

Acuña, Coah.- Sin fundamentos legales y rebasados por la organización local, finalmente se dieron por vencidos, aquellos que arribaron al ejido Santa Eulalia con la intención de apropiarse de las tierras.

"Ya no se encuentra aquí y la verdad es que era lógico porque no había sustento con los documentos que ellos tenían, por lo que se fueron, porque no podrían entrar y pues la verdad esperamos que no vuelvan", mencionó Homero Amezcua Villarreal, Presidente de la Asociación Ganadera.

Destacó que era complicado, puesto que seguía manteniéndose el bloqueo antes de llegar a Santa Eulalia, para evitar que cruzaran, dificultando las actividades diarias de quienes participaron.

Puntualizó que los amparos siguen en proceso y se espera que se resuelva de manera adecuada, para evitar cualquier conflicto a futuro, teniendo consigo los documentos de manera legal.