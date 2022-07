Huelga en Telmex A nivel nacional

CIUDAD ACUÑA, COAH. - Trabajadores de Telmex cerraron las dos oficinas en forma de huelga para obtener una respuesta por parte de la empresa, debido a la negativa en el cumplimiento del contrato colectivo.

“Estamos llevando una huelga que iniciamos a medio día a nivel nacional, la hacemos porque estamos protestando contra la empresa Teléfonos de México, la cual se ha dedicado a violentar nuestro contrato colectivo y al no cumplir vacantes”, mencionó Julio César Maldonado, secretario general de la Sección 58.

El tema de las vacantes inició aproximadamente hace 3 años, en donde entre la empresa y el sindicato se pactó el cerrar al menos 2 mil vacantes de manera nacional, algo que no se realizó y hasta la fecha la empresa no se ha sentado a hablar del tema o a negociar.

Por otra parte, destacó que se les quiere quitar la clausula 149, referente al tema de la jubilación para las personas de nuevo ingreso, de lo cual no están de acuerdo y al no tener respuesta optaron por realizar la huelga hasta tener novedades.

Puntualizó que se ha visto la contratación de terceros, de lo cual no están en contra, no obstante, el personal que están ingresando a la empresa sin ningún contrato, no están protegidos, no tienen prestaciones, no tienen vacaciones y esto lo ven perjudicial.