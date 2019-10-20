Huye ladrón de Banco Azteca

Como presunto responsable del fuerte robo en el Banco Azteca, la Fiscalía General del Estado inició una investigación a fondo para dar con el paradero de Rafael Rocha Bernal, de 38 años.

Una vez que el apoderado legal de esta institución Bancaria acudiera ante el Ministerio Público del Fuero Común a interponer la denuncia formal de inmediato se abrió la carpeta de investigación.

Al respecto el delegado de la Zona Norte, Mario Manuel Castro Narro señaló que efectivamente ya existe la denuncia formal presentada por el apoderado jurídico de la institución.

Fue el pasado martes por la mañana cuando Rafael “N”, quién tenía mucho tiempo desempeñándose como gerente de la institución llegó a este banco, alrededor de las 9:00 de la mañana y se apoderó de dos millones de pesos, los cuales metió a una bolsa negra y luego se salió por la puerta principal.

Delegado Mario Manuel Castro Narro menciona se trabaja para dar con el responsable.