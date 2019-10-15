Iba a pesar y se fractura el pie

Al encontrarse pescando en el bordo de la presa La Amistad, cayó de su propia altura y resultó con probable fractura en su pierna izquierda Armando Sánchez Guerrero, de 42 años.

Hasta el lugar del incidente acudieron elementos de Seguridad Pública, de la Policía Federal División Caminos y socorristas de la Cruz Roja Mexicana.

Cabe recalcar que en un principio se reportaba un fuerte accidente automovilístico, pero al llegar observaron a esta persona que se encontraba en un vehículo ajeno.

El lesionado manifestó a las autoridades que él se encontraba pescando, y al tratar de bajar por las piedras del bordo y debido a su peso perdió el equilibrio y cayó.

El lesionado fue trasladado hasta la Clínica 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social para su atención médica.

Las demás autoridades regresaron a su base, luego que confirmaron que no fue ningún accidente automovilístico sin el incidente de esta persona que cayó de su propia altura.