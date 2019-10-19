Iba a velocidad "infinitum"

Manejar a exceso de velocidad y sin las debidas precauciones fueron las causas para que un conductor de un vehículo chevy se impactara de lleno contra un poste propiedad de Telmex, mismo que destrozó y para no pagar los daños, dejó su unidad en el lugar de los hechos.

El percance ocurrido en la calle Hidalgo y Emilio Carranza y en el lugar del accidente dejó la unidad abandonada, misma que es un vehículo Chevrolet Aveo modelo 2007 en color blanco, con placas de circulación FNW 3161 del estado de Coahuila.

Fue en los últimos minutos del jueves cuando el tripulante de esta unidad provocó el fuerte accidente al impactarse contra un poste de madera propiedad de Telmex, el cual dañó por completo para luego darse la unidad,

Debido a la numeración de las placas todo hace indicar que en esta ocasión el responsable será identificado por las autoridades y se le obligará a cubrir los daños que ocasionó.

Se impacta contra un poste.