Impacta “paisano” una unidad de taxi

Elementos de Seguridad Pública tomaron conocimiento de un accidente vial en el cruce de los libramientos Emilio Mendoza Cisneros y José de las Fuentes Rodríguez donde no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo a la información, en este choque aparece como responsable el conductor Luis Ávila, de 75 años de edad, residente de la ciudad de Big Lake, Texas, quien al momento del accidente manejaba una camioneta Chevrolet Colorado modelo 2018 en color gris, con placas de circulación del estado de Texas.

Al no tomar su aplicación debida, impactó a un vehículo Chevrolet Chevy modelo 2011 en color blanco, el cual está habilitado como taxi.

Esta última unidad era conducida por José Antonio Andrade Chávez, de 41 años de edad.

Tanto el residente del estado de Texas como el conductor del taxi aseguraron estar estables, no sentir lesión alguna, razón por la que no hubo necesidad de solicitar la ambulancia.

Texano ocasiona choque.