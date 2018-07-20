Imparten Curso de Prevención del Suicidio

Cd. Acuña, Coah. -En las instalaciones del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, este viernes se impartieron Cursos de Atención y Prevención del Suicidio, a cargo de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, encabezados por la instructora Rosa Isela Cibeles Alvarado.

El curso está dirigido al personal de diferentes dependencias, organismos que coadyuvan en los programas preventivos; agentes del Ministerio Público, Protección Civil, personal del centro de justicia para mujeres, CAPS, Comunidad para la atención al suicidio de México y estados Unidos, así como para los integrantes de la red de previsores que se han constituido con ese fin.

Mencionó ante los asistentes que es relevante la impartición del curso por citar ejemplos; las mujeres que se reciben como víctimas de violencia en los Centros de Justicia y Empoderamiento, en algunos casos están en ambientes donde se registran conductas con tendencias al suicidio por el desenvolvimiento de la problemática en el ámbito familiar.

Los cursos que se impartieron en dos sesiones, matutino y vespertino tuvieron duración de casi cinco horas cada uno, por lo extenso de su contenido que abarca; estadísticas, aspectos generales, las modalidades, el fenómeno, impacto social, población vulnerable, el origen y causas, así como las acciones que se pueden aplicar.

Además se realizaron actividades y ejercicios donde los asistentes tuvieron participación y mostraron la disponibilidad para mejorar las acciones preventivas contra este fenómeno.

Regularmente las personas que se suicidan no quieren quitarse la vida sino acabar con sus problemas, opinaron algunos integrantes de organismos como CAPS.

Durante la impartición de los cursos se afirmó que, con el involucramiento de todas las dependencias, como Protección Civil, Policía municipal, de la Fiscalía de Justicia, del área de salud municipal, de personal de psicología, además del Instituto Coahuilense de la mujer, crecen las condiciones y el conocimiento para apoyar y atender a la comunidad previniendo más casos de suicidios.

Rosa Isela Cibeles Alvarado instructora del curso de prevención del suicidio.