Impulsa educación, la MRP apoya a jóvenes con becas

Con la entrega de becas a jóvenes estudiantes, la Mesa Redonda Panamericana impulsa a la educación en la región, afirmó María Magdalena Fernández, directora del organismo.

El objetivo principal es promover la amistad y la paz de los pueblos, con acciones de apoyo a la sociedad tomando en cuenta que hay personas que no tienen recursos para estudiar y desean ser profesionistas.

Actualmente respaldan con becas, a 11 jóvenes que estudian en escuelas como CECyTEC, CONALEP, del CBTis 54, además gracias a este apoyo, han egresado 10 profesionistas, acciones que realizan desde hace 15 años de haberse fundado en Acuña la Mesa redonda, explicó.

Dijo que la agenda de la Mesa Redonda Panamericana, contiene el programa “Educando para la Paz”, a través del que se realizan visitas a las escuelas de Acuña, para impartir conferencias a niños y jóvenes, con actividades lúdicas, además se les instruye sobre los valores y el significado de ayudar.

Afirmó que en las aulas se debe continuar impulsando el conocimiento, acerca de los países del mundo y que los estudiantes conozcan la cultura en particular de cada continente.