Impulsa Secretaría del Medio Ambiente Campaña "Sin Popote"

Cd. Acuña, Coah.-La Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila impulsa en Acuña el programa “Sin Popote”, a través del que se promueve que se erradique o disminuya el uso de este accesorio que por muchos años se ha considerado que representa uno de los más serios peligros para la flora y la fauna, por la acumulación de toneladas de este materia plástico que va a dar a ríos, presas y mares.

Norma Leticia Avendaño Vázquez, enlace de la Secretaría del Medio Ambiente en esta frontera, informó que fabricar un popote se tarda un minuto, tarda treinta minutos en usarse y se tardan 200 años en descomponerse.

De acuerdo a las cifras de Sema, se utilizan actualmente 500 millones de popotes a diario en el mundo y resulta perjudicial principalmente para los seres vivos marítimos.

Según las estadísticas, el uso sin control de este accesorio causa la muerte de mil animales al año en el planeta.

La invitación que está haciendo por parte de la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila, es para que los ciudadanos hagan conciencia y se sumen con acciones en las que se promueva que se use menos este accesorio cuando se consume una bebida.

Avendaño Vázquez dijo que el programa es de concientización y cambio de actitud, donde los comercios pueden adquirir cambios en su estilo de dar servicio al público, eliminando la entrega de popotes de plástico ya que esto solo corresponde a una presentación.

Expresó que se continuará con los programas de cultura ambiental, donde se pide que se haga conciencia para reducir el uso de los productos plásticos, que aun siendo bueno ha logrado rebasar al consumidor porque se utiliza en casi todas las actividades de la vida de las personas, sin fomentar darle un buen destino final.

Promueve Sema programa para reducir uso del popote de plástico.

Norma Leticia Avendaño Vázquez, enlace de la Secretaría del Medio Ambiente en Acuña.