Impulsan acciones preventivas contra Dengue, Zika y Chikungunya

Cd. Acuña, Coah. -Ante las condiciones del clima, que propicia un ambiente ideal para la reproducción del mosco Aedes Aegipty transmisor de enfermedades como Dengue, Zika y Chikungunya, la Dirección de Salud municipal consideró que es necesario tomar medidas de prevención desde diferentes frentes, esto para evitar que se registre afectación en la población.

La titular del departamento, doctora Citlali Azalea Castro Hernández informó que por el hecho de que se han registrado lluvias atípicas durante las últimas 24 horas, es necesario que cuanto antes se ponga en marcha el plan de prevención que se tenía contemplado desde el mes de junio.

Las acciones serán de manera conjunta con las Secretarías; de Salud y de Educación entregando información a estudiantes de planteles educativos, y realizando actividades de descacharrización y la limpieza en los domicilios con el apoyo de personal municipal y estatal.

Castro Hernández consideró que la rápida reproducción de mosquitos, generará riesgos de que se registren casos de cualquiera de las tres principales enfermedades en mención, transmitidas por vector.

Expresó que en las escuelas se impulsará la prevención a través de pláticas a los estudiantes ya que ellos son excelentes transmisores de la información en sus hogares.

Exhortó a la población a aumentar las medidas de protección con la colocación de telas mosquiteras en puertas y ventanas, utilizar velos para cubrir a los menores, repelentes y ropa adecuada para protegerse, además mantener condiciones de limpieza en los domicilios y retirar los cacharros.

La directora de Salud municipal consideró que los más expuestos a las enfermedades de Dengue y Chikungunya son los niños y las mujeres en estado de embarazo, son más propensas al Zika, que en determinado momento pueden transmitir al producto esta enfermedad, causando malformaciones congénitas.

Citlali Azalea Castro Hernández, directora de Salud municipal