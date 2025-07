Impulsan eficiencia del cruce Acuña–Del Río con trabajo binacional

Ciudad Acuña, Coah. – Con el objetivo de consolidar al cruce fronterizo Acuña–Del Río como uno de los más eficientes del país, el grupo binacional “The Right Way” ha intensificado su trabajo en conjunto con cámaras comerciales y autoridades de ambos lados de la frontera.

Durante una reciente reunión, representantes de sectores empresariales y funcionarios fronterizos destacaron avances importantes, entre ellos la ampliación de horarios para importación y exportación. Esta medida ha permitido un mayor flujo comercial, así como el fortalecimiento de la confianza por parte de empresas foráneas.

“The Right Way”, organización que desde hace años desarrolla estrategias para agilizar el paso internacional, busca mantener el ritmo de mejora continua, aprovechando también las obras de infraestructura que facilitan el acceso.

Actualmente, el cruce Acuña–Del Río es reconocido por su rapidez y conectividad, características que este grupo pretende seguir fortaleciendo para consolidar su competitividad a nivel nacional.