INAUGURA MARS OBRAS EN ACUÑA POR 80 MDP; EN ZARAGOZA Y MORELOS ARRANCA ‘VAMOS A MICHAS’

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- En una intensa gira de trabajo por los municipios de Acuña —donde entregó el Edificio de Docencia de la Universidad Tecnológica (UTCA)—, Zaragoza y Morelos (con el arranque de “Vamos a Michas”), Miguel Ángel Riquelme Solís refrendó el compromiso del Gobierno del Estado para impulsar el desarrollo de Coahuila a través de obras y acciones que, en conjunto con los 38 municipios, garantizan la estabilidad de sus habitantes.

ENTREGA EDIFICIO

En Acuña, donde se invierten 80 millones de pesos en la construcción del Edificio de Docencia, caminos de acceso y laboratorio de primer nivel en proceso, el Gobernador destacó que la entidad se mantiene como la primera en seguridad en el norte del País gracias al esfuerzo conjunto con los estados vecinos de Tamaulipas, Nuevo León, Durango y Chihuahua.

Ahí, el Presidente Municipal, Roberto de los Santos Vázquez, estableció el compromiso de mantener la vinculación con el Gobierno Estatal y la Federación para generar obras en beneficio de los habitantes.

En su gira de trabajo, el Mandatario estatal destacó que el clima de tranquilidad que prevalece en Coahuila permite que en el extranjero también se le reconozca como un sitio propicio para la inversión, con la mejor mano de obra calificada y un desarrollo en infraestructura.

Señaló que la participación del Ejército es fundamental para mantener el orden, por lo que en Acuña se construye un Regimiento Militar para albergar a 600 elementos.

ZARAGOZA Y MORELOS: ‘VAMOS A MICHAS’

En los municipios de Zaragoza y Morelos, el gobernador Miguel Riquelme dio el arranque de obras de mejoramiento urbano del programa “Vamos a Michas”, que en conjunto suman 17

millones 236 mil pesos.

En Zaragoza, Riquelme Solís junto con la alcaldesa Ángeles Eloísa Flores Torres puso en marcha acciones de electrificación en ejidos, instalación de luminarias y un programa de baños y cuartos adosados, con inversión de 2.5 millones de pesos entre Estado y Municipio.

Comprometió su respaldo para realizar próximamente la obra de reposición de tubería para garantizar el abasto de agua potable a la población de esta localidad, con inversión de 12 millones de pesos.

El Gobernador de Coahuila concluyó su gira de trabajo por la Región Norte en el Municipio de Morelos, donde acompañado del alcalde Javier de Hoyos Perales firmó el convenio de “Vamos a Michas” por 14 millones 736 mil pesos, para obras de recarpeteo, terminación del auditorio del ejido Los Álamos; equipamiento del Pozo II en la Carretera Morelos-Allende y en la Colonia Jesús Perales Treviño, así

como 48 cuartos adicionales.

En este municipio anunció que destinará 3 millones más para pavimentación.

Acompañaron a Riquelme Solís, el Secretario de Educación, Higinio González Calderón; Gerardo Berlanga Gotés, Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad; Azalea Maldonado Wong, Directora del Instituto Coahuilense de la Juventud, y Jesús María Montemayor Garza, Director General del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física (ICIFED).