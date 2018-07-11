Inauguran Cursos de Plan Vacacional  Verano 2018

Cd. Acuña, Coah.-En las instalaciones del salón de eventos del SNTSS ayer miércoles arrancó el programa del plan vacacional Verano 2018, donde participarán en diferentes disciplinas: deportivas, culturales y recreativas un total de 110 niños, hijos de los trabajadores sindicalizados del IMSS.

El evento de inicio de actividades fue presidido por el secretario general de la delegación XII del SNTSS en Coahuila, Marco Antonio Fuentes López, por el delegado regional Daniel Cantú Piña, así como integrantes del sindicato, padres de los participantes y funcionarios municipales invitados.

Los niños participantes son menores en edades desde los cinco a los trece años, que participarán en las diferentes disciplinas en un espacio de recreación y formación, cultivando los valores que ayuden a los niños de los trabajadores a ser mejores en sus quehaceres diarios y aumente el apego a sus estudios.

Explicó que con este tipo de actividades se les orienta a los niños y jóvenes a prepararse en el tema educativo, donde deben reforzarse los valores del trabajo en equipo, de disciplina y responsabilidad además de la toma de decisiones.

El delegado regional Daniel Cantú Piña indicó que es una responsabilidad como organización sindical promover este tipo de escenarios para que los hijos de los trabajadores puedan aprovechar sus vacaciones escolares y disfruten a plenitud las instalaciones con las que cuentan en Acuña.

Las disciplinas en las que participarán los niños serán música, danza, juegos, actividades culturales, recreativas y deportivas, utilizando espacios como la alberca, el salón y los jardines de las instalaciones con las que cuenta el SNTSS, comentó Cantú Piña.

Daniel Cantú Piña, delegado regional del SNTSS en Acuña.

EFREN 33.-

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