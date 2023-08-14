Insustituibles comprensión lectora y matemáticas

Ciudad Acuña, Coah.- El rector de la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña, Luis Manuel Navarro Galindo, señaló que el contenido matemático y de comprensión lectora son de los más importantes para entrar a una educación superior, por lo que destacó que es importante el mantener un contenido de alta calidad en los alumnos desde las etapas iniciales de su educación.

Al reducirlo, los jóvenes se verían cada vez con menos capacidades a la hora de presentar los exámenes de admisión, aunado a que no estarían totalmente preparados.

“Al menos en las carreras que manejamos, el contenido matemático es demasiado importante y claro que el que conozcan esto en un mayor nivel, nos ayuda para que puedan competir contra estudiantes de otros países” añadió.