Juzgado cuenta con 634 demandas

Ciudad Acuña, Coah.- Con un aumento anual, se siguen sumando casos de demandas en el el Centro de Justicia que ya cuenta con un número de 634.

El juez de instancia familiar, Víctor Hugo Quiroz Zapata, señaló que se tiene un alto porcentaje de demandas alimenticias, siendo las que más cuentan con procesos legales.

A seis meses transcurridos del año, ya se superan los números del año pasado en esta misma fecha.

“En temporadas por llegar las vacaciones es cuando vemos que aumentan los casos y bueno, después de las pensiones alimenticias, siguen los divorcios”, mencionó.