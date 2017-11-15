La democracia le cuesta mucho a los mexicanos: Lenin Pérez

Cd. Acuña, Coah.- Tras considerar que la democracia les cuesta mucho a los mexicanos y que, en Coahuila siete partidos solo simularon ser oposición y costó sostenerlos alrededor de 250 millones de pesos, lo que tiene necesariamente que cambiar, dijo en entrevista Evaristo Lenin Pérez Rivera, en su calidad de líder moral de Unidad Democrática de Coahuila, (UDC).

Dijo que habrá que revisar muy bien este aspecto político electoral, ya que dichos partidos solo simularon y ocuparon los espacios de la oposición autónoma, sin ningún beneficio para los coahuilenses.

De ahí que expresó estar a favor de que se disminuyan las prerrogativas a los partidos políticos que están en ese supuesto y también las participaciones al mismo Instituto Nacional Electoral, para que la democracia del país sea más austera y este acorde a la desigualdad social y la pobreza en la que vive la población, reiteró Lenin Pérez.

Manifestó que el gasto de la autoridad electoral se hace de forma equivocada, sobre todo por los resultados que se ven en elecciones como la que se vivió en Coahuila, donde deben los funcionarios estar mejor capacitados para evitar caer en esta serie de errores que le resta democracia a los procesos electorales.

“Que el personal esté mejor preparado y no se registren ocurrencias aparentes que surgen del INE”, lo vemos hoy por ejemplo en la aplicación que para los independientes y que no funciona, ya que se han gastado decenas de millones de pesos.

Manifestó que los partidos políticos de México no están tranquilos ni seguros de que el INE vaya a ser un árbitro con capacidad para atender el proceso electoral del 2018.

Dijo que en el caso de UDC, no es de la idea de que en el país solo haya tres partidos políticos, ya que México tiene una diversidad electoral mayor que eso, sin embargo no se pueden crear partidos con el aval de asambleas de quinientas gentes como ha sucedido en Coahuila ya que deben generarse mediante la garantía de que tienen un capital político demostrado.

“Por ejemplo UDC trabajó por quince años para poder obtener su registro como partido”, por eso estamos a favor de la pluralidad y en contra de la simulación que afecta, elevando los costos para los mexicanos, además de hacer mucho daño a la democracia, expresó Pérez Rivera.