La primera semana regularizan 60 vehículos

CIUDAD ACUÑA, COAH. - Desde que se dio inicio al decreto de regularización de autos extranjeros o `chuecos´ en la aduana de Ciudad Acuña, se ha logrado regularizar aproximadamente 60 vehículos en una semana, señaló Luis Armando Pérez Ramírez, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales.

Explicó que una gran cantidad queda fuera del decreto por no cumplir los requisitos, ya que solo son recibidos los vehículos que se encontraban en México antes del 18 de octubre que se brindó el decreto, además de que no pueden ser deportivos o de lujo, deben de cumplir con certificación de no contaminantes, y ser modelos del 2017 o anterior.

Señaló que, dentro de las especificaciones del decreto, indica que la verificación ecológica se debe realizar en conjunto con una empresa llamada "Triple Speed" de San Diego, California, la cual es la única que puede determinar el resultado con los datos enviados por una maquina entregada a los agentes aduanales.

"Es importante saber que se tiene un costo aproximado de 5 mil pesos, que se divide en 2 mil 500 de la importación más 278 pesos de IVA y 2 mil 100 para completar el trámite completo, en donde también va incluido una verificación ecológica", mencionó Pérez Ramírez.

Indicó que hasta el 20 de Julio es la fecha en donde se pueden regularizar los vehículos, no obstante, durante este tiempo no pueden ser molestados por las autoridades al transitar de manera regular.