Le abre puerta del coche para violarla

Fue detenido por elementos de Seguridad Pública bajo los cargos de abusar sexualmente en contra de una mujer de 25 años, un sujeto identificado como Juan Antonio Correa Álvarez, de 25 años de edad, hechos sucedidos en el fraccionamiento Altos de Santa Teresa.

La víctima es una joven de 21 años de la cual su nombre se omite, se dirigía a su domicilio la noche del domingo a bordo de su vehículo, cuando le tocó hacer alto en el cruce de las calles 28 de Marzo y José de Ávila del fraccionamiento Altos de Santa Teresa.

Es cuando este sujeto de nombre Juan Antonio le abrió la puerta de la unidad y la sacó, comenzando a manosearla con la intención de abusar sexualmente de ella.

La joven como pudo escapó y dio aviso a los elementos de Seguridad Pública; los oficiales policiacos inmediatamente iniciaron la persecución de este sujeto hasta que lograron su detención.

Una vez detenido, dijo tener su domicilio en la calle 28 de Marzo de este mismo fraccionamiento.

Siendo trasladado a una celda de la cárcel municipal, para posteriormente canalizarlo al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres bajo los cargos de abuso sexual.

Sujeto es detenido por abuso sexual.