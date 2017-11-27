Le pega a dos unidades y se da a la huida

Un accidente vial tipo fuga suscitado en Sur Poniente y Camino a las Cuevas, donde el responsable se dio a la huida, tomaron conocimiento los elementos de Seguridad Pública.

Se dijo que el responsable impactó una camioneta Nissan Frontier modelo 2000 en color rojo.

Misma unidad que era conducida en esos momentos por Julio Barbosa, de 73 años, con domicilio en la calle Joaquín Amaro 305, de la colonia Lázaro Cárdenas.

Cabe recalcar que hubo una segunda unidad afectada, siendo una Ford Winstard modelo 2000 tipo van, la cual salió con daños en su ángulo izquierdo frontal.

Pero como el responsable se dio a la huida, ahora ambos afectados deberían de cubrir sus propios gastos.

De acuerdo a la información dada a conocer a Seguridad Pública por empleados de un negocio situado en este cruce, es posible que localicen al responsable en los próximos días.