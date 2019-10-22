Lesiona a dos adolescentes en volcadura

Durante una salida de camino de un vehículo, suscitado sobre el Libramiento Sur poniente a la altura del fraccionamiento Los Nogales, dejó como saldo a tres jovencitas que resultaron lesionadas.

Ángel David Espino Peralta de 21 años de edad quien conducía un vehículo Hyundai Sonata modelo 2010 en color gris es el responsable de este accidente.

Al conducir a exceso de velocidad sobre dicho libramiento al llegar al cruce con la calle Naranjos perdió el control y cayó al arroyo conocido como Fundadores, donde resultan lesionadas la adolescente Keyla Esmeralda Espino Castillo de 15 años Esmeralda Lozano de 18 y Marlene Chávez también de 18 años.

Estas tres jovencitas fueron trasladadas a la clínica 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social a través de una ambulancia de la Cruz Roja que era conducida por el paramédico Carlos Castañeda.

Cabe recalcar que las jovencitas presentaban golpes de no gravedad, pero aun así quedarían bajo observación médica.

Por su parte, el chofer Ángel David Espino quedó detenido por parte de la dirección de Seguridad Pública municipal para ser canalizado al Ministerio Público especializado en asuntos viales, para que responda por los daños que ocasionó y las lesiones de las tres jovencitas que lo acompañaban.

El responsable queda detenido.