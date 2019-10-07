Lesionado un motociclista; es atropellado

Con lesiones que ameritó el traslado de emergencia por una ambulancia de la Cruz Roja resultó un motociclista al ser impactado por el conductor de un vehículo Chevrolet Malibú; hechos ocurridos sobre el eje central Evaristo Pérez Arreola cruce con la calle Jazmín.

Se informó que la víctima, identificado como Luis Fernando Uribe Chavarría, de 25 años, circulaba de manera normal en una motocicleta de la marca Kurazai, tipo 150 modelo 2018, en color rojo cuando repentinamente se le atraviesa al paso un vehículo Chevrolet Malibu 2005 en color verde, con placas de circulación del estado de Texas que era conducido por Cristóbal Alvarado González de 52 años de edad.

Tras el impacto, el motociclista cayó al pavimento sufriendo escoriaciones y hematomas en distintas partes del cuerpo.

Hasta el lugar del accidente arribaron los paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios y luego lo trasladaron al Hospital General dónde quedó para su observación médica.