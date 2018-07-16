Leucemia es amenazapara habitantes del norte de Coahuila

Cd. Acuña, Coah. -La directiva de la Fundación “Amigos de Neto, A.C.”, que se dedica a atender principalmente a pacientes menores afectados por diferentes tipos de cáncer, anunció que preparan talleres donde se impartirán cursos de sana nutrición, con lo que se pretende contribuir a la disminución de padecimientos graves, como la leucemia.

Lo anterior debido a que especialistas aseguran que se están incrementando este tipo de padecimientos, que afecta principalmente a niños, en las ciudades del norte de Coahuila.

Karina Montelongo Recio, presidenta de la fundación “Amigos de Neto”, dijo que es un fuerte compromiso el que asumen junto con educadores y médicos, ya que se ha encontrado como origen que la leucemia se debe a una mala alimentación en los primeros años de vida de los pacientes.

“De acuerdo a los especialistas, se ha encontrado que en las ciudades del norte del estado de Coahuila está creciendo el número de pacientes menores con leucemia y otros con tumoraciones en diferentes partes del cuerpo”, esto está alertando a los acuñenses ya que desde Monclova hacia las ciudades del norte es más alta la incidencia, comparativamente con el resto del estado.

El proyecto de los talleres de nutrición se impartirá con el apoyo del programa Indesol del Gobierno Federal y se iniciarán a partir del mes de agosto en cuatro jardines de niños, donde se impartirán las clases acerca de cómo preparar los alimentos sanos y educar a sus hijos para que consuman lo más nutritivo posible.

“El argumento principal para realizar estos talleres es porque el mercado está invadido por comida chatarra que daña el organismo de los menores en sus primeros años, ya que es lo que más consumen”, agregó la presidenta de “Amigos de Neto, A.C.”.

Enseñar a los niños a comer bien desde chiquitos es lo mejor, porque pueden prevenir enfermedades y en este caso la leucemia y diferentes tipos de cáncer, así como enfermedades diversas crónico-degenerativas, apuntó.

Karina Montelongo Recio, presidenta de la fundación Amigos de Neto.