Libramiento Zaragoza-Morelos importante para desarrollo de Acuña

Cd. Acuña, Coah. -El libramiento Zaragoza-Morelos es de importancia para Acuña, ya que permitirá establecer una ruta que resuelva la conectividad con Acuña, que es la frontera más alejada de cualquier punto del país, que puede volverse más competitiva, afirmó el Alcalde electo Roberto de los Santos Vázquez.

“Esto permitirá que lleguen a nuestra ciudad empresas de mayor calado, que contribuyan para el desarrollo de la ciudad”, agregó.

De Los Santos Vázquez, consideró que a esta ciudad se le ha venido colocando infraestructura que es una base sólida para que se dé la competencia que requiere la región, prueba de ello el inicio de la ampliación de los patios fiscales y la aduana que por muchos años estuvo esperándose, además la construcción del hospital general del IMSS que significa en términos reales un detonante para Acuña.

También se refirió al proyecto Ports To Plane, que en base al plan internacional, colocara a Acuña en la ruta correcta para unir comercialmente a ambos países, teniendo como puntos específicos a Mazatlán.

Adelantó al respecto que en el mes de noviembre se realizará una serie de reuniones en las ciudades de Del Río, Texas y Acuña, donde se revisarán los avances en las gestiones que se han realizado para este mega-proyecto que lleva años avanzando, mismo que ofrecerá el crecimiento de las ciudades que se unirán en ese eje carretero.

Roberto de los Santos, dijo que en las metas que se han trazado en los municipios de la región, cinco manantiales; Zaragoza, Morelos y Allende que participarán en el desarrollo del libramiento que conectará con la carretera a Acuña, se tiene un significativo avance que dará resultados a la necesidad comercial que necesita esta ciudad.

Roberto de los Sanos Vázquez, alcalde de Acuña.