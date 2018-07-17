Libre conductor que arrolló a recolector de basura

Se presentó ante la Agencia de Asuntos Viales, Alberto Andrés Barrón Castro de 32 años de edad, quien mencionó que las lesiones que presentó no fueron de gravedad, llegando a un acuerdo con el responsable que lo arrolló en el fraccionamiento Altos de Santa Teresa, el detenido identificado como Genaro Lara Ortega de 34 años de edad aceptó pagar el costo de las curaciones y el medicamento que se le proporcionó a su víctima.

Una vez que llegaron a dicho acuerdo, ambos firmaron el desistimiento para que el presunto pudiera recuperar su libertad de la cual había sido privado el lunes por la mañana cuando se suscitó el accidente.

Como se sabe, sobre la calle Hilario Rentería el recolector de basura al bajar del camión de PASA alcanzó a ser golpeado con la camioneta de la marca Mazda que conducía Genaro Lara.

Afortunadamente las lesiones que presentaba no eran de gravedad una vez que se comprobó que no había fractura alguna y solamente eran golpes que los próximos días habrán de desaparecer.